Warum zuckt man kurz vor dem Einschlafen?

Wenn du immer wieder durch das Gefühl zu fallen wach wirst und dich das in deiner Schlafqualität beeinträchtigt, kannst du versuchen, deinen Koffeinkonsum etwas zu reduzieren. Es kann außerdem helfen, abends vor dem Einschlafen keine körperlich anstrengenden Aktivitäten wie Sport zu machen und nicht mehr allzu lange am Handy, vor dem Laptop oder sonstigen Bildschirmen zu sitzen. Aber so richtig hilft nur das Älterwerden, denn die Zuckungen nehmen mit zunehmendem Alter ab und sind bei Kindern am ausgeprägtesten.