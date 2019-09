Darum werden wir jetzt wieder in unseren 20ern sesshaft

Um dies zu ergründen, legte ich meine britische Zurückhaltung ordentlich zu einer Seite (nur für einen Moment) und versteckte mich hinter einer fröhlich formulierten E-Mail, in der ich meine Freundinnen sehr, sehr beiläufig fragte, ob sie sich jemals “zufriedengeben” würden und ob, wenn dem so sei, sie mir bitte erklären würden, warum. Das hatten sie zu sagen ...



Nicole*, 27, die drei Jahre lang mit ihrem Freund zusammengelebt hatte, bestätigte mir, dass sie sich zufriedengegeben hatte, weil sie Angst hatte. “Ich glaube, dass ich eine ziemlich starke, unabhängige Frau bin. Doch ich denke, ich blieb bei ihm, weil der Gedanke daran, niemanden zu haben, an den ich mich nachts kuscheln konnte, mich zu sehr ängstigte. Ich wusste, dass ich mich zufriedengab, meine Freunde wussten, dass ich mich zufriedengab und das Schlimmste war, dass er wusste, dass ich mich zufriedengab. Ich blieb einfach dabei und überzeugte mich selbst, dass ich ihn liebte. Aber man kann sich selbst nie sehr lange belügen.” Die Beziehung endete, als die beiden einander betrogen. Und ja, wir wussten alle, dass sie sich zufriedengegeben hatte, und nein, niemand sprach es an.



Meine andere Freundin Christine* lebt noch immer mit ihrem Freund zusammen. Sie ist 25 und er ist 32. Tatsächlich haben sie vor Kurzem eine Jahresvertrag für eine Wohnung unterzeichnet, obwohl sie sich in diesem Jahr schon mehrfach getrennt haben, um dann wieder zusammenzukommen. “Die Idee, nicht mit ihm zusammen zu sein, ist eine, an die ich mich absolut gewöhnen kann. Doch allein zu sein ist etwas, von dem ich nicht weiß, ob ich das kann. Ich rege mich manchmal schrecklich auf, wenn ich denke, dass er sich auch nur zufriedengibt. Ich schließe mich im Bad ein und weine, weil ich so wütend bin. Dann sehe ich, wie meine alleinstehenden Freundinnen so viel Miete zahlen, trotzdem ausgehen und sich jedes Wochenende komplett betrinken und dann denke ich, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Es ist jeden Tag anders. Ich mache mir Sorgen darüber, wenn ich muss, und weiß, dass dies nicht gesund ist.”

Schließlich meldet sich meine Freundin Frankie *, 28 Jahre alt und meines Wissens nach Single, seit ich sie kenne. “Nicht ganz wahr”, erklärt sie. “Ich habe *Mark im letzten Sommer über eine App kennengelernt und ich spiele am Wochenende und in der Woche nachts seine Freundin. Er denkt, dass das eine richtige Beziehung ist, obwohl er meinen Mitbewohner nur mal ‘zufällig’ getroffen hat und keine meiner anderen Freunde kennt. Wir haben keine gemeinsamen Interessen, doch es ist bequem, dass er mich gut behandelt, und der Sex ist unglaublich. Ich habe mir außerdem weisgemacht, dass der Typ, der alle meine Ansprüche erfüllt, mich nicht mögen wird.”



Ich sprach mit Oliver Burkeman, dem Autor von “The Antidote: Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking” (“Das Gegenmittel: Glück für Menschen, die positives Denken nicht ausstehen können”), über des Phänomen des Sichzufriedengebens und warum wir es tun. Seine Antwort traf den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf.



“Mein Problem mit der Idee des ‘Sichzufriedengebens’ ist, dass ich in der Tat glaube, dass wir uns alle ‘zufriedengeben’, in der Romantik und in allen anderen Lebensbereichen, ständig, ob wir es nun bemerken oder nicht. Jede Wahl, die wir treffen, umfasst auch immer die Ablehnung einer unendlichen Anzahl von Alternativen und das Schließen eines Kompromisses – die Entscheidung für bestimmte Nutzen im Tausch für den Verzicht auf andere.

In Wahrheit, wenn man darüber nachdenkt, ist auch die Entscheidung gegen das Sichzufriedengeben eine Art des Sichzufriedengebens: Wenn man seine Zwanziger und Dreißiger damit verbringt, Dates mit jeder Menge Leute zu haben anstatt sich für eine Person zu entscheiden, dann erhält man eine Nutzengruppe (Aufregung, Freiheit) und tauscht diese gegen eine andere Nutzengruppe (Sicherheit, eine tiefe Verbindung) ein. Das kann für manche natürlich durchaus die richtige Lösung sein – es ist eine absolute akzeptable Wahl. Doch es ist noch immer ein Kompromiss. Das bedeutet auf keinen Fall, dass man den erstbesten Menschen heiraten soll, der einem über den Weg läuft, oder sich mit jemandem zufriedengeben sollte, der nervt oder seinen Partner missbraucht, oder niedrige Standards ansetzen sollte. Es bedeutet einfach, anzuerkennen, dass man mit einem anderen Leben, einer anderen Person, einem anderen Job immer theoretisch glücklicher ist.”



Ich glaube, dass der Kompromiss, den Oliver anspricht, von uns verlangt, unsere emotionalen Prioritäten zu verstehen – ob Aufregung sich im Augenblick gut anfühlt oder ob man in Wirklichkeit ein Verlangen nach Sicherheit hat. Und es geht darum, seinem Bauch treu zu bleiben. Schließe niemals Kompromisse mit deinem Bauch, ist eine Vorgabe, in der wir uns meiner Meinung nach alle einig sind. Diese und das Leben als Serie kleiner Kompromisse und heruntergeschraubten Ansprüche ist keine komplett schlechte Aussicht – daraus, jemand anderes an die erste Stelle zu setzen, entstehen großartige Dinge, die unsere eigenen Verhaltensmuster ändern und uns Dinge tun lassen, die wir normalerweise nicht tun würden.



Obwohl ich Oliver’s Ansatz des ständigen Kompromisses akzeptiere, sieht es für mich so aus: Wir sollten das Puppenhaus eintreten. Ich denke, wir sollten einen Moment innehalten und uns die Sprache ansehen, der Verwendung derer wir uns alle schuldig gemacht haben. Ich denke, wir sollten zumindest den Versuch unternehmen, uns von der “Angst” vor dem leeren Bett zu verabschieden und uns stattdessen über den Platz zum Ausbreiten freuen. Es täte uns allen gut, den Druck anzuerkennen, einen Partner zu finden und uns mit diesem von Zeit zu Zeit einfach nur zu amüsieren. Ich sollte anderer Menschen Lebensstil nicht in der Hoffnung kritisieren, dass dieser nicht der meine sei. Ich freue mich auf zukünftige Beziehungen und auch auf deren Ende. Ich denke, wenn wir uns alle ein wenig lockerer machen und in Anbetracht des ganzen Wahnsinns einfach mal lachen würden, wären wir in der Lage, deutlicher zu sehen, was uns, persönlich, so nah wie möglich in einen Zustand der Zufriedenheit versetzt, wie wir, als Menschen, es ertragen können.



Ich spreche hier natürlich als heterosexuelle Frau in den Mittzwanzigern. Man fragt mich noch nicht über das Ausbleiben eines anschwellenden Bauches aus oder wie es mit meinen Anzahlungen aussieht – das hat noch Zeit. Doch man fragt mich ständig danach, mit wem ich “ausgehe”, wen ich “treffe”, wem ich “smse”. Meine Antwort ist momentan: “Meine Freunde und meine Familie.”



Die letzte Worte überlasse ich dem Comedian und Autor des Buches “Modern Love” (“Moderne Liebe”), Aziz Ansari, der uns dazu einlädt, uns ein Universum vorzustellen, in dem die Ehe keine große Sache ist:



“Stell dir vor, die Ehe würde nicht existieren und du bist ein Typ, der um die Hand einer Frau anhält. Stell dir die Unterhaltung vor. Du bist der Typ und sagst:



[Männerstimme]: Hi, wir hängen ja irgendwie ständig miteinander rum, verbringen eine Menge Zeit miteinander und so.



[Frauenstimme]: Ja, ja. ich weiß.



[Männerstimme]: Ich würde das gern weiter tun … bis du tot bist. Ich möchte mit dir rumhängen, bis einer von uns stirbt. Stecke dir diesen Ring an den Finger, damit die Leute wissen, dass wir eine Vereinbarung haben.



[Frauenstimme]: Wer ist dieser Typ?



[Männerstimme]: Das ist ein Priester. Ich möchte, dass du vor Gott schwörst, dass du diese Vereinbarung nicht brichst.



[Frauenstimme]: Das ist echt merkwürdig. Warum machen wir das?



[Männerstimme]: Aus Steuergründen.”