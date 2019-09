Die Pay Gap, die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, kann nicht nur mit der eigenen Selbstunterschätzung von Frauen begründet werden, da sie zum Beispiel in Lohnverhandlungen öfter abgeschmettert werden als Männer, wie eine Studie aus Großbritannien belegt. Ja, sie sind einem viel stärkeren Gegenwind ausgesetzt, müssen also viel stärker um gute Bezahlung kämpfen als ihre männlichen Kollegen. Allerdings habe ich in meiner beruflichen Laufbahn zuhauf erleben müssen, dass sich Frauen in Personalgesprächen oft schlechter einschätzen als ihre männlichen Kollegen. Auf die Frage „Was sind denn Ihre Gehaltsvorstellungen?” kamen ziemlich oft, allerdings nicht immer, sehr niedrige Zahlen. Zu niedrig, meiner Meinung nach. Die Geschäftsführung hat es natürlich gefreut. Wieso schätzen also so viele Frauen den Wert ihrer Arbeit so schlecht ein? Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier um ein falsches Verständnis von Bescheidenheit handelt. Mädchen und jungen Frauen wird noch immer beigebracht, dass Bescheidenheit eine gute Charaktereigenschaft sei, was, wenn wir mal ehrlich sind, in einer kapitalistischen Gesellschaft aber ein ziemlich sinnfreier Ratschlag ist. Blöd ist halt, dass genau dieses Verhalten im Zweifel belohnt wird, da energische Frauen oft als unsympathisch wahrgenommen werden und im Zweifel entscheidet in einem Jobinterview eben die Sympathie.