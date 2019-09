Warum „vorteilhaft“ für mich kein Maßstab für meinen Look ist

„Vorteilhaft“, das bedeutet laut Synonymwörterbuch so viel wie „förderlich, positiv, Erfolg bringend, hilfreich, attraktiv“. Synonyme, die sehr „Mad Men“-mäßig nach einer Zeit klingen, in der Frauen ihr Aussehen als ihr Kapital, ihre Währung oder ihre Waffe einsetzen mussten. Nach einer Gesellschaft, in der einzig unser Aussehen darüber entscheidet, ob wir den Job, den Mann oder beides bekommen. In solch einer Gesellschaft kann es unbedingt von Vorteil sein, vorteilhaft auszusehen. Denn sich vorteilhaft zu stylen, bedeutet in erster Linie, die eigenen Vorzüge in Szene zu setzen und alle Makel zu kaschieren, damit man beim Gegenüber besser ankommt. Aber das will ich gar nicht.