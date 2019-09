Die Schatzsuche: 2 Zwillinge, 6 Outfits – und nur 4 Stunden Zeit

Kleidchen sind der Stoff, aus dem meine Träume sind. Kleidchen sind Leben, ich liebe Kleidchen, ich möchte in einem Kleidchen heiraten, meine Kinder gebären und sterben. Was ich bisher gar nicht mal so gut fand: Blümchenkleidchen. Dann entdeckte ich diesen frechen Racker und musste es unbedingt anprobieren. Erst einmal ohne Gürtel, denn luftig ist duftig und so fühle ich mich eben wohl. Während ich, beflügelt von so viel Luftigkeit, durch die Garderobe tänzelte, überlegte ich ernsthaft, ab jetzt nur noch Blümchenkleider zu tragen. Das Ding ist nämlich, dass ich Hosen gar nicht mal so gut finde, überall kneift und zwickt es und Jeans passen mir ja eh nie, weil wenn eine an den Hüften passt, ist sie am Bauch viel zu groß. Es ist eine Krux!