Zugegeben – wenn man Beautyprodukte wie eine neue Foundation oder ein weiteres Parfüm online bestellt, ist das ein bisschen so, wie die Katze im Sack zu kaufen. Schließlich bleibt einem nichts anderes übrig, als sich auf die jeweilige Produktbeschreibung zu verlassen oder den Bewertungen anderer Kunden zu trauen. Natürlich gibt es noch die Möglichkeit, einschlägige Foren nach Reviews und Bildern zu durchforsten, letztendlich sind diese ganzen Informationen jedoch vor allem eines, nämlich subjektiv.



Dann und wann kann der Onlineeinkauf aber trotzdem richtig praktisch sein. Zum Beispiel, wenn man sowieso keine Zeit hat, einen Lippenstift nach dem anderen am Beautycounter auszuprobieren. Oder wenn erst gar kein entsprechender Shop in der Nähe ist. Oder wenn man nach bestimmten Marken sucht, die nicht in Deutschland oder nur im Netz erhältlich sind. Und dann wäre da noch der Preisvorteil, online findet sich nämlich häufig das ein oder andere Schnäppchen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann im virtuellen Kaufhaus auch ganz einfach seine altbewährten Lieblinge bestellen und obendrein ein paar Proben wählen, um neue Produkte erst einmal in Ruhe zu Hause zu testen.



Damit ihr im Kosmetikdschungel den Überblick bewahrt, haben wir für euch die zehn besten Onlineshops in Sachen Beauty herausgesucht. Happy Shopping!