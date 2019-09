Die meisten Discounter wie Aldi, Lidl, Rewe & Co. bieten neben ihren No-Name-Produkten mittlerweile auch Markenprodukte großer Firmen an, diese sind jedoch teurer. Dabei steckt in den unterschiedlich gestalteten Verpackungen oft ein- und dasselbe Produkt. Davon wissen nur die wenigsten, weil die Herkunft der Waren noch immer nicht ausreichend transparent gemacht markiert wird.