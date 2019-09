Vater einer 16-Jährigen veröffentlicht Brief, um andere Eltern zu warnen

"Sie nehmen Drogen, mit denen wir uns als Eltern überhaupt nicht auskennen. Das sind keine Pillen aus der Apotheke. Ich lese und höre immer wieder davon, dass der Missbrauch von verschreibungspflichtigen Opiaten drastisch zunimmt. Unsere Kinder nehmen aber keine verschreibungspflichtigen Drogen. Sie basteln sie selbst zusammen, in irgendeinem Keller oder Labor. Niemand weiß, was in dem Zeug enthalten ist", warnt er.