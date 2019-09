Lieber nicht mit anderen teilen: Es gibt jetzt einen Lippenbalsam für untenrum

Nach einer Millionen-Euro-Idee hört sich der Balsam bei Gott nicht an. Spezielle Cremes oder Feuchtigkeitsbalsame für Münder, Lippen oder Füße machen Sinn, weil sie Stellen pflegen, die viel Reibung oder zahlreichen Waschgängen ausgesetzt sind. Aber selbst nach der größten Beanspruchung die ich mir für die Vagina vorstellen kann, hatte ich noch nie das Bedürfnis, Labello aufzutragen. Weder im Skiurlaub habe ich unter rissigen Schamlippen gelitten, noch nach langen Ausritten auf meinem Pferd Zorro aus Teenager-Tagen war ich untenrum so arg wundgescheuert. Sicher gibt es irgendwo auf der Welt Frauen mit chronisch trockenem Intimbereich, aber ich kenne keine. Und auch der Marketing-Claim spricht mich nicht an: „Weil deine unteren Lippen auch trocken werden.“ Nein, werden sie nicht! Es hat zwar auch noch kein Partner zu mir gesagt: „Deine Schamlippen sind aber schön weich“, damit kann ich allerdings leben. Allen, die beim Lesen der Headline dachten das hört sich nach einer sinnvollen Erfindung an, würde ich empfehlen, sich die 20 Euro zuzüglich Versandkosten aus den USA zu sparen und lieber einen Klecks Kokosöl in der Trockenregion zu verteilen.