Dr. Ballard empfiehlt, bewusst Zeit zum Ankommen einzuplanen. Vielleicht nimmst du einen zusätzlichen Urlaubstag, damit du in Ruhe deine Wohnung putzen oder Nachrichten lesen kannst, die sich in der Zwischenzeit angesammelt haben. Weil du deinen Urlaub natürlich voll auskosten willst, möchtest du eventuell keinen Tag für Erledigungen und Co. opfern. In dem Fall kannst du versuchen, deinen ersten Arbeitstag etwas entspannter zu gestalten. Vielleicht kannst du im Home Office arbeiten und alles aufarbeiten, bevor du wieder richtig ins Tagesgeschäft einsteigst, so Dr. Ballard.