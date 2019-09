Wie ich diese entsetzliche Unverbindlichkeit hasse

Ich war so verdammt gut bewaffnet, als wir uns kennenlernten. Habe die Karten auf den Tisch gelegt, Dir gesagt, wie genervt ich von diesem „Ich will mich nicht festlegen“-Ding bin und dass das Einzige, was ich erwarte, Ehrlichkeit ist. Du hast so vieles richtig gemacht: hast mir die Zweifel genommen, weil Du da warst – ohne Wenn und Aber.