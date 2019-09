Erst letzte Woche hat sich der Papst offiziell im Namen der katholischen Kirche für den Umgang mit Homosexuellen entschuldigt. Die evangelische Kirche im Rheinland hatte gerade bei ihrem Gremium die Gleichstellung von homo- und heterosexuellen Paaren mit großer Mehrheit als 20. Landeskirche beschlossen. Weniger Diskriminierung, mehr Gleichheit – man müsste meinen, dass endlich etwas passiert. Es wird Zeit, dass sich was dreht, wie Herbert Grönemeyer so schön singt. Den Worten der kirchlichen Oberhäupter müssen nun Taten folgen, die Reformen müssen gelebt werden – denn was einem lesbischen Liebespaar in Solingen gerade widerfahren ist, ist an Ungerechtigkeit und Verbohrtheit kaum zu überbieten: Janine Schneider und Anja Timm wollten kommenden Dezember heiraten, doch die Kirche hat ihnen den großen Tag verwehrt. Die beiden hatten bereits die Einladungskarten für ihre Lieben erstellt, nachdem das zuständige Verwaltungsamt des Kirchenkreises den Termin der Trauung im April eigentlich bestätigte. Wie kann das sein?



Pfarrer und Gemeinden dürfen die Trauungen von Lesben und Schwulen aus Gewissensgründen ablehnen: Der zuständige Pfarrer schlug Janine und Anja eine Nachbarkirche für die Zeremonie vor, doch leider gab die dortige Geistliche den beiden nicht ihren Segen, schob als Grund die angeblich "skeptische Stimmung in der Gemeinde" vor. Was für eine Demütigung für ein Paar. Die Liebe macht keine Unterschiede, warum macht die Kirche welche?



„Seit 4,5 Jahren lebe ich mit meiner Freundin – seit fast einem Jahr Verlobten – in einer treuen, liebevollen und füreinander sorgenden Beziehung. Heute wurde uns verwehrt in der evangelischen Kirche (Solingen Unterburg) zu heiraten, in der wir einen der bedeutendsten Tage unseres Lebens feiern wollten“, so schrieb Janine Schneider ihre Enttäuschung bei Facebook nieder. Schließlich ist das Solinger Tageblatt aufmerksam auf die traurige Geschichte geworden, Kirche und Politik stehen nun unter Druck. Gut so, auch wenn bei der Diskussion vergessen wird, worum es den beiden eigentlich geht: um ihre Liebe zueinander.



Im Interview mit Ref29 erzählen Anja und Janine, wie sie sich gerade fühlen, was sie sich für alle Homosexuellen in Deutschland wünschen und ob sie der Kirche nun den Rücken kehren werden:



Die Ortspfarrerin spricht von einem Missverständnis. Glaubt ihr das?

Sie spricht von einem Missverständnis, klärt das Missverständnis aber nicht auf. Sie spricht davon, dass sie eine „gottesdienstliche Begleitung gleichgeschlechtlicher Paare befürwortet“, was genau genommen nur der Segnung entspricht, die 2000 von der Landeskirche beschlossen wurde, aber wesentliche Unterschiede zu der in diesem Jahr auch für gleichgeschlechtliche Paare geltende Trauung aufweist. Eine gottesdienstliche Begleitung muss bzw. musste sich von einer Trauung unterscheiden. Demnach macht sie in diesem Satz eine Unterscheidung zwischen homo- und heterosexuellen Paaren und hält an alten Beschlüssen fest und missachtet, dass deren Geltungszeitraum nur bis zum 15.03.2016 war. Demnach ist für uns die Aussage nichts anderes als eine erneute Ablehnung der Trauung oder ein bewusstes Schüren erneuter „Missverständnisse“.



Habt ihr eine abwehrende Haltung der Gemeinde zuvor schon zu spüren bekommen?

Wir haben bislang wenig Bezug zu der Gemeinde gehabt. Sowohl die Inhaber unserer Feierlocation, als auch unserer Cateringfirma leben in Unterburg und haben uns von Beginn an herzlich empfangen und aufgenommen und uns ihre volle Unterstützung zugesagt. Bis dato wussten wir die Toleranz der Solinger nicht einzuschätzen und waren durch die angebliche Ablehnung der Unterburger Gemeinde etwas besorgt. Die Resonanz in den sozialen Netzwerken ist jedoch in einer beeindruckenden Mehrheit positiv. Jeder einzelne Beitrag hat uns wirklich gut getan und uns Stück für Stück das Gefühl unerwünscht zu sein, genommen.



Von wem und wie erfahrt ihr gerade Solidarität?

Solidarität erreicht uns aktuell von allen Seiten und über sämtliche Kanäle. Neben unserer Familie und unseren Freunden, haben sich viele Bekannte gemeldet, mit denen man nicht (mehr) ständig in Kontakt steht; Menschen aus Kindheitstagen, der Schulzeit, ehemalige Arbeitskollegen, ehemalige Vorgesetzte. Es haben sich auch ein paar unbekannte Personen gemeldet und ihre Solidarität ausgesprochen oder von eigenen Erfahrungen berichtet, wie der verpartnerte Presbyter, dem immer wieder Steine in den Weg gelegt wurden und auf dessen Segnung eine Art „Aufpasser“ seitens der Kirchverwaltung geschickt wurde.