Es ist eine Woche her, dass US-Präsident Donald Trump ein Einreiseverbot für Europäer*innen in die Vereinigten Staaten verhängt hat. Diese Maßnahme soll das Verbreitungsrisiko vom Coronavirus in den USA so schnell es geht eindämmen, heißt es laut Trump. Während seiner Rede im Oval Office begründet er seine Entscheidung folgendermaßen: „Das ist unsere aggressivste und umfangreichste Bemühung, diesem ausländischen Virus in modernen Zeiten entgegenzutreten.“