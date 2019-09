Etliche Menschen, auch solche, die es eigentlich besser wissen sollten, weil sie in derselben Branche sind, sind oft pikiert, dass man sooft weg ist, sie meinen, man hätte nur Urlaub. Pustekuchen! Vielen ist nicht bewusst, dass ich und andere nichts anderes tun, als sie auch, nämlich unsere Arbeit erledigen. Mal acht Stunden am Tag, mal zwölf, mal 14 und dann vielleicht auch mal nur vier Stunden. Der einzige Unterschied ist, dass wir unsere Arbeit nicht vom angestammten Büroplatz aus tun, sondern unser Büro eben immer dabei haben. Der Rechner kann überall platziert werden: im Zug, im Flugzeug, an der Hotelbar, irgendwo am Meer, in den Bergen, auf Terrassen, Verandas oder am Pool. Natürlich sehen die Menschen zuhause – egal ob Freunde, Familie, Kollegen oder Bekannte – nur die Sonnenseite dieses Lebens: Eindrucksvolle Bilder von der Destination, an der man gerade verweilt, tolles Wetter, den Part Nomade ohne das Digital. Vor allem aber gehört dazu viel Disziplin, denn auch ich würde auf den Philippinen lieber am Strand liegen, statt vor dem Laptop zu hängen und in Südafrika lieber ab mittags ein kühles Glas Weißwein genießen und keine Calls und Meetings per Skype abarbeiten.