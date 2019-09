Es gibt jetzt Trockenshampoo in Papierform & so funktioniert's

Nicht jedoch bei dem neuen Produkt von Nunzio Saviano . Der New Yorker Star-Friseur hat jetzt nämlich eine ganz neue Art von Trockenshampoo gelauncht. Seine „Dry Shampoo Blotting Sheets” sorgen beim ersten Hinsehen erstmal für konfuse Blicke aber so kompliziert ist das Ganze gar nicht. Die Innovation ist von sogenannten Blotting Papers für das Gesicht inspiriert. Die dünnen Reispapierstreifen werden einfach auf den Ansatz getupft und nehmen das Fett in sich auf. Sie sind perfekt für unterwegs und schaffen es sogar durch den Sicherheitscheck am Flughafen. Juhu! Und noch etwas unterscheidet sie von den Sprühdosen. Das Papier gibt viel weniger Produkt (nämlich Reispuder) ab, das das Haar beschwert. Wir kennen nämlich alle das raue Gefühl von zu viel Puder in Form von Trockenshampoo, das eine sofortige Wäsche fordert und das Haar austrocknet.