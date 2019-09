6 Frisurentrends, die 2017 ganz groß werden

Während die beliebtesten Haarstyles 2016 noch jede Menge alte Bekannte zurückbrachten, schauen wir 2017 in die Zukunft. Wie die Haarprofis Jen Atkins und Jeani Syfu uns verraten haben, braucht es dafür aber nicht zwingend einen komplett neuen Schnitt. Ob Stufen oder Pony - in diesem Jahr verpassen wir unserer Frisur mit kleinen aber feinen Änderungen einen neuen Look.