Meine Reaktionen waren anfangs nett und freundlich. Warum, das weiß ich heute nicht genau. Wahrscheinlich wollte ich es mir einfach nicht mit meinem Vermieter verscherzen. Doch diese Nachrichten verschickte er immer wieder. An bestimmten Tagen. Mir kam es so vor, dass er betrunken war. Er ekelte mich an. Ich blieb sachlich und gab ihm zu verstehen, dass ich das nicht wollte. Für eine Weile war Ruhe. Aber sie hielt nicht lange an.