Zum ersten Mal bekam die Öffentlichkeit Helms Flagge bei der Pride in Phoenix im Jahr 2000 zu sehen. Von da an nahm sie sie auf viele weitere LGBTQ+-Veranstaltungen mit. Das Design etablierte sich erst in den USA und wurde mit der Zeit zum Pride-Symbol für Trans-Menschen auf der ganzen Welt. „Wie schnell sich die Flagge verbreitet hat überrascht mich immer wieder. Jedes Mal wenn ich sehe, wie sie von einem Gebäude hängt, bin ich richtig stolz“, schrieb Monica in ihren 2019 veröffentlichten Memoiren More Than Just A Flag.