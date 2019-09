Brauchst du mal wieder ein Style-Update und hast die ewigen Beachwaves auf Pinterest einfach nur satt? Wie wäre es denn anstelle dessen mit einem Blick in die Kunstwelt, um neue Inspirationen zu bekommen? Der Instagram Account The Hair Historian feiert die supercoolen Frisuren der Frauen, die im Laufe der Kunstgeschichte portraitiert worden sind. Ob verträumte Lockenlooks aus dem Europa des 19. Jahrhunderts oder seidig-glatte Frisuren von japanischen Holzschnitten, die aufs 18. Jahrhundert zurückdatiert sind, neben Hair-Inspo gibt es noch 'nen gratis Kurs in bildender Kunst dazu. Wie cool ist das denn?