Hört auf meine Tattoos anzufassen!

Zugegeben, die Situation war eh etwas angespannt. Ich stand gemeinsam mit schätzungsweise 500 Menschen im Mittelgang eines Flugzeuges, dessen Größe eher an die eines Flugsimulators erinnerte. Gemeinsam sollten wir alle gleich in dieser winzigen Sardinenbüchse über die Alpen fliegen. Wie immer hatten 80 Prozent der Fluggäste zu viel Handgepäck dabei, welches nun mühsam in die dafür vorgesehenen Ablage gestopft wurde. Ich wartete sehr ungeduldig darauf, dass eine Frau Mitte Fünfzig ihren froschgrünen Hartschalenkoffer endlich verstaute, als mir plötzlich aus dem Nichts eine Hand entgegen schnellte, an meinem Arm herumnästelte und sogar mein T-Shirt Ärmel etwas nach oben schob. Verwirrt blickte ich mich um, entdeckte einen mit sich sehr zufrieden wirkenden älteren Herren auf einem der Sitzplätze und starrte ihn mit offenem Mund an. Ich war in dem Moment leider so perplex, dass ich gar nichts sagen konnte. Mein Blick sprach offensichtlich Bände, denn der Herr sagte mit fröhlicher Stimme: „Ich wollte nur mal gucken. Hübsch.“