Die nachhaltige Alternative für alle, denen die Menstruationstasse nicht taugt

Wie auch die Tamponsder Konkurrenz, bieten beide Unternehmen Tampons an, die dem STANDARD 100 by OEKO-TEX® entsprechen. Üblicherweise bestehen Tampons aus Deutschland und Europa aus Viskose, einer Faser, die aus Holz gewonnen wird. Einige Firmen, darunter o.b., umhüllen ihre Tampons mit einer äußeren Hülle aus einer Mischung aus Polyethylen, Polypropylen oder Polyester . Das Rückholbändchen besteht aus reinem Polyester oder einer Mischung aus Polyester und Baumwolle. Die Tampons von Mylily und Juno & Me bestehen hingegen aus 100 Prozent GOTS-zertifizierter Baumwolle, die, wie alle Damenhygieneartikel in Deutschland, frei von Zusatzstoffen wie Plastik, chemischen Zusätzen, Chlor, Phthalaten, Polyethylen, Viskose, Polyester, Pestiziden, Parfüm oder Farbstoffen sind. Die Rückholbändchen sind ebenfalls komplett aus Bio-Baumwolle.