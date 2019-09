Würdest du einer Freundin, die unzufrieden ist, empfehlen, sich die Brüste machen zu lassen? Prinzipiell rate ich erst mal jedem davon ab. Es ist gefährlich, extrem teuer und schmerzhaft, sich die Brüste vergrößern zu lassen und du kannst nie zu 100% sicher sein, dass dir das Ergebnis am Ende gefällt. Am Besten wäre es natürlich, wenn jeder komplett zufrieden mit seinem Körper ist. Da bin auch auf jeden Fall pro Body Positivity! Aber wenn es etwas gibt, das dich so sehr an dir selbst stört, und du es leider nicht selbst verändern kannst – warum dann keine Operation!? Ich bin dafür, dass jede Frau mit ihrem Körper tun kann, was sie möchte – egal ob es das Machen der Brüste oder das Wachsenlassen der Beinhaare ist. Mit meinen Tattoos und meinem Busen sehe ich heute genau so aus, wie ich es schon immer wollte. Das Wichtigste ist, dass man sowas für sich selbst und nicht für jemand anderen oder aus gesellschaftlichen Zwängen tut. Aus diesem Grund werde ich auch nie verraten, welche Körbchengröße ich vor dem Eingriff hatte, und welche ich jetzt habe. Auch wenn ich immer wieder danach gefragt werde: diese Information sollte für andere Leute überhaupt keine Rolle spielen. Die Implantatgröße war von meinen individuellen Körperproportionen abhängig – und die sind eben kein Richtwert. Jeder Mensch ist anders, und sollte herausfinden, was am Besten zu ihm passt und wie weit er für sein Aussehen gehen will. Warum schließen sich Feminismus und ästhetische Chirurgie deiner Meinung nach nicht aus? Schlicht und ergreifend, weil Feminismus Gleichberechtigung bedeutet. Und das heißt wiederum, dass jeder tun und lassen kann, was er möchte. Nur weil eine Frau eitel ist oder die Dinge attraktiv findet, die in der westlichen Welt als allgemeines Schönheitsideal gelten, heißt das nicht, dass sie über diese Dinge nicht reflektiert nachdenkt oder sich willenlos den vorherrschenden Standards beugt. Wenn eine Frau eine operierte Nase hat oder gerne Stunden damit verbringt, sich zu schminken und frisieren, hat sie dadurch als Mensch nicht weniger Respekt verdient. „Mein Körper, meine Regeln“ – das ist ein sehr wichtiger Grundsatz der Bewegung. Es gibt heutzutage so viele verschiedenen Formen des Feminismus – unrasierte Beine und Birkenstocks sind schon lange keine Uniform mehr. Im Gegenteil: die Farbe Rosa, High Heels und insgesamt Symbole der Femininität werden wieder als etwas Positives besetzt. Und wenn ich meinen Busen zehn Mal machen lasse, ist das meine Entscheidung. Nur weil ich zwei Stücke Plastik in meiner Brust habe, heißt das nicht, dass du mir auf der Straße hinterher pfeifen darfst, um mir zu sagen, dass du Sex mit meinem Körper haben würdest. Ich bin Mensch – völlig egal, was ich an mir modifizieren lasse. Ich bin noch immer ein Mensch.