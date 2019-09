Das Berghain ist ihr Lieblingsclub & das sind ihre besten Looks

Berliner*innen von 14 bis 44 wollen in der Regel nichts mit Touristen und Touristinnen, die nur zu Gast in ihrer Haupstadt sind, gemein haben. Eine Frage haben sich die meisten von ihnen trotzdem bestimmt schon irgendwann mal in ihrem Leben gestellt: Wie komme ich ins Berghain, ohne unangenehm an der Tür abgewiesen zu werden, nachdem man sich etwa fünf Stunden die plateaubeschuhten Beine in den Bauch gestanden hat? 177.000 Google-Einträge versuchen eine Antwort zu geben. Noch besser weiß es Gabriela Gomez , denn sie ist noch nie nicht rein gekommen.