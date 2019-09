Eine Frage stellt sich in Berlin sonntags immer wieder. Nein, die Rede ist nicht von Frühstückseipräferenzen oder der schönsten Ausflugsroute ins Umland, sondern vom unwiderstehlichen Look, mit dem man definitiv nicht am Berghain abgewiesen wird. Der Club am Ostbahnhof ist immer noch einer der beliebtesten in Berlin und dementsprechend groß ist der Andrang. Alle wollen rein, aber das ist nicht ganz einfach an der härtesten Tür der Hauptstadt.