10 Street Styles zeigen, dass der Berliner Look mehr als all black ist

Für die einen ist Berlin ein buntes, kreatives Mekka, die anderen sprechen gesättigt von Looks in schwarz und schwarz. Wir bemerken: Vintage ist noch immer der Styling-Favorit und erfreuen uns mit der folgenden Slideshow an der Vielfalt, die entsteht, wenn Menschen und Einflüsse verschiedenster Kulturen auf den Straßen der Hauptstadt aufeinandertreffen.