Was hingegen ganz besonders viel bringt, ist es, in solchen Situationen ein ehrlich gemeintes Kompliment einzusetzen und somit dem bösen Neid gar keine Chance zu geben zum Vorschein zu kommen. Was so einfach klingt musste ich allerdings erst lernen und was soll ich sagen: Ich liebe es! Nichts reinigt einen besser von schlechten Gedanken und macht die Menschen, die man doch so gerne hat, von null auf hundert glücklicher, als ein ernst gemeintes Kompliment. Der Freundin sagen, wie unfassbar gut sie heute wieder aussieht, auch oder gerade wenn man sich heute selbst besonders ungern im Spiegel anschaut. Charaktereigenschaften und Körperteile der Liebsten aufzählen, die man besonders mag, denn das Gegenüber kämpft doch schließlich mit den selben Problemchen wie man selbst. Stolz sein auf den neuen Job von jemandem, auch wenn es bei einem selbst gerade nicht so gut läuft. Urlaubsfoto und Reiseziele feiern, auch wenn man sich diese wahrscheinlich niemals leisten können wird.