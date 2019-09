Warum ich in Zukunft öfter mal stolz auf mich sein will

Mein beruflicher Werdegang war alles andere als stringent und trotzdem habe ich immer alles erreicht, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Dieses Jahr habe ich sogar meine eigene Firma gegründet und habe das hehre Ziel, diese Firma zum Erfolg zu führen. Es gibt Momente, in denen ich darauf unglaublich stolz bin. Und dann gibt es Momente, in denen ich im Internet über Person XY stolpere, die drei Jahre jünger ist als ich und drei Firmen leitet, während sie sich sozial engagiert. Oder ich muss Freunden und Familie zum x-ten Mal mein Vorhaben so ausufernd erklären, dass ich vor lauter Kleinklein das Große nicht mehr sehe, nämlich das, was ich erreicht habe.