Auch Schlaftherapeutin und Life Coach Katie Abott ist passionierte Befürworterin eines langsamen Anfangs am Morgen. „20 Minuten Meditation am Morgen können Wunder bewirken“, so Abott im Gespräch. „Wer einen wirklich stressigen Tag vor sich hat, sollte morgens sogar eine ganze Stunde meditieren! In der heutigen Zeit ist ein ruhiger Moment kein Luxus mehr, sondern eine absolute Notwendigkeit.“