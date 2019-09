DirtyThirty: Sportskanone meets Sportmuffel – wenn zwei Welten aufeinander treffen

Er kann sie sich nicht verkneifen, die ein wenig vorwurfsvollen Blicke, wenn ich mir eine Packung Rocher kaufe. Nicht weil ich zu Dick bin, denn danke Gene, das bin ich trotz zero Sport nicht. Sondern weil es ungesund ist und dem Fit-Sein im Wege steht. Im Urlaub möchte er allerlei Dinge machen, die mit Anstrengung und Schweiß und Auspowern zu tun haben – und nein, damit meine ich gerade nicht Matratzensport. Und im Job schleppt er munter seinen 20kg-Kamera Rucksack bei 30 Grad herum und dazu die schwere Cam auf der Schulter und ich laufe mit den Armen abgespreizt, damit sich keine Flecken abzeichnen und niemand merkt, dass mir der Schweiß rinnt, wenn ich den Berg hochrenne.

Ich bin stolzer Nicht-Sportler, aber ich muss zugeben, dass es schade ist, wenn irgendwo alle Basketball zocken und ich spontan nicht mitspiele – nicht weil ich es nicht kann, sondern weil ich eine Ausdauer von einem Käfer habe. Obwohl der vermutlich mehr hat. Oder das mir bei dem Programmpunkt Hiking to the top of Skeletton George, Table Mountain (6 hours) während einer Produktion in Südafrika im April fast das Herz stehen geblieben ist.

Ich hab es ja auch versucht, aber es macht mir keinen Spaß und ich bin kein Fan davon, sich zu Dingen zu zwingen, die man nicht mag. Also verbleibe ich unsportlich und schaue dem Mann, den ich liebe, zu, wie er sich quält und dabei ein breites Grinsen im Gesicht hat. Gewöhne mich daran, dass wenn er auf Dienstreise ist, er abends nicht anrufen kann, weil er noch ins Studio rennt. Und lasse zuhause den Champagner-Korken knallen. Cheers to life. Schön, dass wir nicht alle gleich sein müssen. Und nach 30 Jahren Sportmuffel, ändert mich auch die (Sports-)Kanone zuhause nicht mehr. #lifechoices