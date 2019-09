Sogar John F. Kennedy nahm Crystal Meth – und 9 weitere Fakten über die Droge

4. Crystal Meth wird in Laboren an den deutschen Grenzen hergestellt

Viele Crystal-Meth-Labore befinden sich an den Grenzen zu Deutschland, vor allem in Tschechien. In den Bundesländern Bayern, Thüringen und Sachsen ist die Droge daher besonders stark verbreitet. Das liegt auch daran, dass der Stoff in Grenznähe besonders billig ist. Suchtberater und Landeskriminalämter merken aber an, dass sich die Droge aber mittlerweile im gesamten Bundesgebiet verbreitet ist. In Berlin spielt Crystal Meth eine immer wichtigere Rolle im Nachtleben.