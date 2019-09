Seit drei Jahren lebt die brünette Wahlberlinerin in einem so genannten „Orgasmic State“. So bezeichnet die Tantra-Community ein Leben in der kraftvollen sexuellen Energie mit Kundalini-Wellen, die durch den Körper gehen. Andere Menschen würden dazu Dauerorgasmen sagen. Egal ob an der Supermarktkasse, auf dem Fahrrad oder im Museum – die Orgasmen kommen einfach. Mal sanft, so dass sie sie mit rotem Kopf wegatmen kann, manchmal so stark, dass sie richtig zittert. „Die Leute gucken zwar, aber sagen nichts. Sie denken wahrscheinlich, dass ich eine Krankheit hätte“, erklärt sie.