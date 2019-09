Das Seitensprung-Business – ein Detektiv verrät seine Tricks

Wenn sich Menschen bei Ihnen melden, kommt es also nicht unbedingt zum Auftrag?

Genau. Es hängt von verschiedenen Gründen ab, warum wir den Auftrag dann doch nicht erteilen. Oft sind es finanzielle Gründe oder es geht um Menschen, die sich kaum kontrollieren lassen, weil es echt schwierig ist. Ein Beispiel: Eine Dame ist verheiratet und ihr Mann ist LKW-Fahrer. Er ist die ganze Woche unterwegs und sie glaubt, dass er sich an irgendeinem Rastplatz eine Prostituierte in den Wagen holt. Aber wir können ihn ja nicht die ganze Woche observieren, das geht nicht. Wir wissen ja nicht, wann er in der Woche an welchem Rastplatz stehen wird. Das sind dann typische Fälle, bei denen es nicht machbar, umsetzbar oder zu teuer ist. Es gibt hingegen Menschen, die einen klaren Verdacht haben - und so kann man das punktgenau machen und ein Ergebnis liefern. Es gibt auch Leute, die bringen uns die Unterwäsche der Partner, um diese zu untersuchen.Wir prüfen zum Beispiel, ob auf dieser Sperma zu finden ist.