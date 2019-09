Für all diejenigen, die sich womöglich gerade noch von ihrem Overknee-UGG-Boot wärmen lassen, steht schon ein neuer Trendschuh für den kommenden Frühling bereit. Denn die Traditionsmarke Loewe präsentierte schon vergangenen September einen Sneaker in der Modestadt Paris, für den bald schon Saison sein könnte. Im Netz wird der Schuh bereits als Elfen- und Aladdinschuh gehandelt. Uns erinnert der seltsam geformte Schuh an eine deutsche Legende, wegen der schon Michael Jackson, Gast in der norddeutschen Stadt war: Der Rattenfänger von Hameln.