7 Sneaker, mit denen deine Füße auch im Schneematsch warm & trocken bleiben

In unseren Köpfen haben Sneaker von Januar bis Dezember Hochsaison. Immerhin sind sie mittlerweile sogar in allen Ecken der High-heel-verliebten Modewelt angekommen. Egal ob auf dem Laufsteg, in der Front Row oder an den Füßen der Chefredakteurinnen. Sobald es aber eisig und nass draußen wird, haben die meisten Modelle aus ganz banalen, praktischen Gründen erst mal Pause.