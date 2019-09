Wenn du denkst, schlimmer geht's nicht mehr – UGGs gibt's jetzt als Overknees

Nun ist ja jedem selbst überlassen, was ihm oder ihr gefällt. Ich persönlich finde diese Boots unförmig, unpraktisch, richtig hässlich. Gerade bei der Wahl des winterlichen Schuhwerks spielt die Funktion für mich eine wichtige, wenn nicht sogar primäre Rolle. Heißt: Ich möchte, dass meine Füße Halt haben, vor allem aber warm und trocken bleiben. Stattdessen sehe ich regelmäßig von Regenwasser durchtriefte UGG-Boots in der Bahn, auf deren Gummisohlen ihre Träger*innen seltsam anmutend hin- und her rutschen. Wenn ich eines nicht leiden kann, ist es, wenn Menschen durch die gegen „schlürfen“. Ich könnte ausrasten!