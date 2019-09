Der wahre Grund, wieso keine*r UGG-Boots auf der Straße tragen sollte

So stiefelten wir also los gen Club, denn wie könnte man seinen Einstand down under wohl besser feiern als mit einem shandy aka. Radler. Was soll ich sagen, der Abend hätte nicht eher enden können! Der Türsteher schaute erst an mir, dann an meiner Freundin herunter und blieb dort letztlich an den knautschigen hellbraunen Boots hängen, schüttelte den Kopf – und ließ wiederum uns mit unserer Abendplanung hängen. Lachend fragte er uns, wo wir denn herkämen, dass wir in Hausschuhen feiern gehen wollten. Und alle so: Hä?