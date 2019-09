Obama im Club der Feministen: Warum wir Männer als Mitstreiter brauchen

Barack Obama gilt als everybody's darling – spätestens seit seinem Essay für das amerikanische Glamour Magazin ist Barack Obama nun auch Held für viele Feministinnen. In dem Aufsatz zu seinem 55. Geburtstag am 4. August schreibt der Präsident der Vereinigten Staaten über seine Sichtweise als Vater, Ehemann und die Notwendigkeit der Gleichberechtigung.



Und man nimmt ihm seine Worte ab: Aufgewachsen ohne Vater, ist er heute nicht nur von starken Frauen in der Politik umgeben, sondern sein Plädoyer für Frauenrechte stützt sich vor allem auf die Liebe zur First Lady Michelle, und seinen beiden Töchtern, Sasha und Malia.



„Der Fortschritt, den wir in den vergangenen 100 oder 50 Jahren gemacht haben, und ja, auch noch mal in den vergangenen acht Jahren [Die Zeit seiner Präsidentschaft, Anm. v. R29], haben das Leben für meine Töchter entschieden besser gemacht, als es noch für meine Großmütter war“, schreibt Obama. Und weiter: „Es ist wichtig, dass ihr Vater ein Feminist ist. Denn jetzt ist es das, was sie von allen Männern erwarten.“



Er ist ein mächtiger Mitstreiter gegen sexistische Unterdrückung, einer mit Format und vor allem einer, der gehört – oder in diesem Fall gelesen wird: „Wir müssen diese Grenzen durchbrechen“, schreibt er. Genau wie: „Aufhören, Frauen zu beschuldigen, zu belästigen, ihnen Steine in den Weg zu legen. Genauso müsse es aber einem Mann oder Jungen erlaubt sein, zu weinen, schwach zu sein oder Windeln zu wechseln.“ Amen.