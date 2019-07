Mittlerweile führe ich eine glückliche Beziehung, die sehr echt und ehrlich ist. Ich weiß jetzt, was mir früher gefehlt hat und was ich meinen Partner*innen damals nicht gegeben habe. Ich war nicht offen, ich fühlte mich nicht sicher. Was das Thema Sex angeht: Ich werde wohl nie jemand sein, der zufrieden damit ist, einmal pro Woche Sex zu haben. Aber ich bin nicht mehr besessen vom Sex. An Tagen, an denen ich arbeite, masturbiere ich immer und wenn ich einen Tag frei habe, mache ich es mir drei Mal. Es macht mir einfach Spaß. Ich denke, wenn mein Partner und ich in einer gemeinsamen Wohnung leben würden, würden wir mindestens einmal am Tag miteinander schlafen – idealerweise zwei Mal. Im Moment sind es im Schnitt allerdings etwa vier oder fünf Mal pro Woche.