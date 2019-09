Psychologen sind schon seit jeher auf der Suche nach einer Formel für das große, persönliche Glück. Forscher des University College London fanden heraus, dass wir umso glücklicher sind, wenn wir Glück teilen und unsere Erwartungen übertroffen werden. Auch soziale Bindungen spielen in die Glücksformel hinein. Stress, weil man die Leistungs-Messlatte ganz weit oben ansetzt, ist kein Faktor, der mit einfließt.



Genau deswegen sagen wir jetzt STOP zur Selbtsoptimierung! Wo bleiben Muße, Ruhe und Entspannung? Wir sollten mehr in uns hineinhören und uns nicht von außen zu Spitzenleistungen treiben lassen. Es wichtig herauszufinden, wer wir selber sind und was man als Individuum vom Leben erwartet. Natürlich hauen Medien, Werbung und Gesellschaft immer weiter auf uns ein und sagen uns, wie wir in der heutigen Zeit zu sein haben..forever young und so! Aber macht uns das wirklich glücklich? Ist es nicht wichtiger, sich Zeit zu nehmen, für die Dinge, die einem selbst am meisten bedeuten und neue Energie geben? Wie wäre es damit, den Samstag im Bett zu verbringen - bei einem guten Buch und einem leckeren, hochkalorischen Croissant, anstatt mit Eiweiß-Shake und Fitness- Tracker im Fitnessstudio das Laufband zu quälen, da die Bikinifigur noch nicht vollständig ausgereift ist?



Egal was du tust, versuche es mit Spaß und Leidenschaft zu machen. Manchmal hat man den Blick dafür verloren, weil Selbstoptimierung in unser alltägliches Verhalten über geht und man am Ende gar nicht mehr so genau weiß, warum man die Dinge eigentlich macht - sie gehören einfach dazu. Besonders dann, wenn du dich von deinen Aktivitäten gestresst fühlst, solltest du reflektieren, ob du nicht schon längst im Sog der Selbstoptimierung steckst. Manchmal lebt es sich auch ganz gut, wenn man eine Sprache weniger lernt, zwei Kilo mehr auf den Rippen hat und die Karriere langsam anstatt in Lichtgeschwindigkeit vorangeht. Muße und Entspannung sind die Zauberwörter und so gelingt bewusste Selbstverwirklichung anstatt stressige Selbstoptimierung.



Und glaubt man der Glücksformel, so sollte man den Fokus vielleicht weniger auf sich selbst richten sondern ein bisschen mehr auf seine Mitmenschen eingehen, damit am Ende ein glücklicheres ICH auf uns wartet.