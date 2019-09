Was dein Selbstbefriedigungsstil über dich aussagt

Laut einer Studie von Time Out New York befriedigten sich 39% der Befragten bereits einmal auf der Bürotoillette selbst. In einer weiteren Umfrage der US-amerikanischen Glamour von 2012 erklärten 10% der Männer, auf einer Party Hand angelegt zu haben und ganze 24% sogar schon einmal beim Autofahren. Hast Du das auch schon einmal gemacht?

Die Exibitionisten lieben es sich zu präsentieren und immer im Mittelpunkt zu stehen. Sie sind experimentierfreudig und nehmen sich, wann und wo auch immer sie gerade sind, was sie brauchen. Kein Ort ist ihnen zu verwegen, wenn sie die Lust voll und ganz packt. Beim Masturbieren in der Öffentlichkeit erwischt zu werden ist für sie kein Hindernis, im Gegenteil, dass macht doch gerade den Reiz aus!