Der ersehnte Wein nach einem stressigen Tag oder das Bierchen im Park muss bis nach der Stillzeit warten, denn abgesehen vom negativen Einfluss des Alkohols auf die Muttermilchmenge, erhält das Baby über die Muttermilch Stoffe, die die Mutter einnimmt und die sich in ihrem Blutkreislauf befinden. „Die Konzentration des Alkohols entspricht der Konzentration im mütterlichen Blut. Am höchsten ist die Alkoholkonzentration in der Muttermilch etwa 30 bis 60 Minuten nach Alkoholeinnahme. Sie fällt dann um etwa 15 mg/100 ml pro Stunde ab. Oder etwas einfacher: Etwa 3 Stunden nach einem Standarddrink ist der Alkohol nicht mehr im Blut und in der Milch", so der Humanmediziner.