Wenn ihr die Olympischen Spiele in Rio verfolgt, dann ist euch bestimmt aufgefallen, dass viele Sportler, wie auch Schwimmstar und erfolgreichster Olympionike Michael Phelps, auffällige rote Kreise an Rücken, Schultern und Beinen zur Schau trägt. Diese Flecken sind allerdings nicht die Folge von Unfällen oder Schlägereien, sondern der Effekt einer Therapieform der Traditionellen Chinesischen Medizin namens Schröpfen.



Die Technik wird aber nicht nur bei Profisportlern angewendet. Auch Kim Kardashian teilte nun ihren Snapchat-Fans mit, dass sie das Cupping, wie es auf Englisch genannt wird, aktuell testet, um ihre extremen Nackenschmerzen zu bekämpfen.



Bei der Methode, die Schmerzen als Folge von Bewegungsmangel oder Haltungsfehlern lösen soll, werden zuerst kleine Sauggläser auf den Körper des Patienten gesetzt. Dann wird die Luft in den glockenförmigen Gläsern abgesaugt und damit die Haut angesaugt.