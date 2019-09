Sasha Lane kannte vor zwei Jahren noch niemand, jetzt ist sie ein Star. Ihre Geschichte gleicht der einer modernen Millennial-Cinderella. Sie wurde im Urlaub während des amerikanischen Spring Breaks von Regisseurin Andrea Arnold entdeckt, die für ihr Projekt „American Honey“ Laien mit Schauspieltalent suchte und die junge Frau über Stunden beobachtete. Lanes Charisma, ihr Freigeist, ihr außergewöhnlicher Look inklusive Dreadlocks und das gewisse Etwas überzeugten die Oscargewinnerin: Sasha bekam die Hauptrolle und verkörperte neben Shia LaBeouf die Rolle von Star in dem von den Kritikern gefeiertem Stück. Und das tat sie mit so viel Herzblut und scheinbar so wenig Mühe (selbst die Sexszenen sind so real, dass den beiden eine Affäre nachgesagt wurde), dass sie seitdem als DAS neue Talent in Hollywood gilt. Schauspielerin wollte die gebürtige Texanerin trotzdem nie werden. Zumindest nicht aktiv: „Wenn mich jemand entdecken sollte, mache ich es“, sagte sie in einem Interview mit der amerikanischen GQ . Jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr: Erst vor Kurzem wurde sie für das „Hellboy“-Remake gecastet, zudem lieh sie dem Traditionshaus Louis Vuitton als Muse ihren Zauber für dessen Spring-/Summer 2017 Kampagne. Für uns alles Gründe genug, um die 22-Jährige einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Hier fünf Gründe, wieso Sasha Lane unser absoluter Woman Crush ist!