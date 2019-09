Schlechte Erfahrungen? Klar, hier und da wird es schon mal seltsam. „Einmal hat mich jemand abholen lassen und in einen Vorort fahren lassen, nur damit ich dort mit ihm einen Wein trinke und zwei Stunden vor dem Fernsehen sitze und einen Film schaue“, erzählt Cynthia lachend. „Generell findet man viele der Männer gruselig. Und irgendwie tun sie einem auch Leid: Wie einsam muss man sein, um dafür Geld auszugeben?“ Geld, das Cynthia jedoch gut gebrauchen kann. Erst hat sie damit Bafög abgezahlt. Nun sieht sie es als Taschengeld. „Ich liebe die Oper, Museen, das Theater – und finde dafür nur selten die richtige Begleitung. Ich freue mich auch über jedes Glas Champagner oder eine Fahrt im Jaguar – das wäre mit dem Gehalt aus meinen normalen Job einfach nicht drin.“ Sie geht offen mit ihrer Nebentätigkeit um. Freunde wissen es, viele Kollegen auch. Ihre Eltern nicht, die leben auf dem Land und würden es nicht verstehen. Auch ihre Vorgesetzten müssen davon nichts erfahren, daher die Namensänderung. Die Reaktionen sind unterschiedlich. „Es gibt sicher welche, die hinter meinem Rücken lästern und meinen, das sei Prostitution. Mindestens genauso viele unterstützen mich – weil ich eine Frau bin und mir nehme, was ich will. Das ist für mich Feminismus", sagt Cynthia. Das ist auch, was ich aus unserem Gespräch mitnehme – trotz aller Skepsis. Vor mir sitzt eine emanzipierte junge Frau. Eine, die weiß, was sie will – und noch wichtiger, weiß, was sie nicht will. Im 21. Jahrhundert dürfen auch wir tun und lassen was wir wollen – das ist unsere Art von Feminismus. Und nach dem Gespräch mit dem charmanten Sugarbabe Cynthia fühlt sich das noch richtiger an, als sowieso schon. Für mich persönlich wäre dieser ganz spezielle Nebenjob nichts. Aber es ist schön, dass Frauen so etwas heute tun können und sich dafür nicht mehr schämen. #femaleempowerment