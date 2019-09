Wie wichtig sind dir Kritiken? Liest Du Dir so etwas durch?

Selten. Ich freu mich natürlich, wenn es Leuten gefällt, aber man darf sich davon nicht abhängig machen. Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen. Ich glaube es ist für mich wichtig, eine Wahrheit zu finden und zu wissen, was ich gut finde. Ich möchte nicht die Meinung eines anderen über meine Meinung stellen, ich muss mir selber treu bleiben und darüber nachdenken was ich will und gut finde. Ich mach mich also nicht fertig, wenn jemand meine Arbeit nicht mag.