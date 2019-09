Freddie Mercury, der Front-Sänger der Rockband Queen, wäre am 5. September 71 Jahre alt geworden. Ich weiß noch genau, wie meine Mutter mir immer wieder mit strahlenden Augen erzählte, wie sie ihn in ihrer Jugend verehrte. Er habe immer einen unglaublichen Sex-Appeal gehabt und hat es selbst in den wilden 70ern geschafft, aus der Masse zu stechen. Seine Bewegungen, sein Umgang mit Geschlecht und Sexualität, all das habe meiner Mutter imponiert, sagt sie mir, als ich nachfrage, warum sie gerade Freddie so gefeiert hat. „Im Studentenwohnheim hatte ich keine Poster an den Wänden, nein. Dafür habe ich seine Platten so inszeniert, als wären sie Teil einer Ausstellung“, erzählt sie.