7 grandiose Rougetöne für alle, denen Pfirsich nicht steht

Der Sommer steht in den Startlöchern, doch vom passenden Teint sind viele von uns noch meilenweit entfernt. Das kann am Hauttyp liegen, am mangelnden Sonnenschein oder an der sorgfältig gepflegten Blässe. Egal was nun der genaue Grund dafür ist, das angesagte Pfirsichrouge steht sehr hellen oder auch dunkleren Nuancen oft nicht ganz so hervorragend.