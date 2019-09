Ich habe mal eine Party in meiner WG veranstaltet und ausnahmsweise meinen Gästen und mir selbst erlaubt drinnen zu rauchen. Am nächsten Tag wurde hardcore stoßgelüftet und anschließend mit Räucherstäbchen der restliche Geruch überdeckt. Das war, wie jetzt Forscher aus China herausfanden, eine ziemlich dumme und gesundheitsschädigende Idee. An der South China University of Technology wurde der Rauch, der durch das Abbrennen der Holzstäbchen entsteht mit dem einer brennenden Zigarette verglichen. Das Ergebnis? Sitzt man neben einer Person, die gerade genüsslich an einer Zigarette zieht nimmt man passiv gesünderen Rauch auf, als wenn neben einem beim Yoga ein Sandelholzstäbchen vor sich hin glimmert.