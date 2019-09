Er hatte endlich einen sichtbaren Beweis, wer hier die Gewalttätige in der Ehe war. Er war derjenige mit einer gut beleumundeten, reichen Familie. Mit einem teuren Anwalt. Ich musste gehen.

Es war 2011. Er ließ mein Konto sperren. Ich war nicht nur obdachlos und entmuttert. Ich war stigmatisiert. Mein soziales Umfeld, das war im Grunde ja eher seines. Ich zog in eine Stadt im Ruhrgebiet, 300 Kilometer südlich von meiner Familie. Viele fremde, neue Menschen, Anonymität. Das wollte ich. Ich hatte nichts. Also wohnte ich erst mal in einer Obdachlosenunterkunft.

In meinem alten Beruf kam ich nicht mehr unter, ich hatte zehn Jahre Weiterentwicklung in Sachen EDV versäumt, weil ich mit Kindererziehung beschäftigt war. Mein Ex beantragte das alleinige Sorgerecht. Die Mutter sei psychisch krank und abgehauen, sagte er. Und das sagten auch die Kinder vor Gericht. Wie er es ihnen eingetrichtert hat. So hatte er mein Leben innerhalb von Tagen ausgelöscht. Ich war da, wo er mich haben wollte. Ganz unten.