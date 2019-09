Wenn bei uns jemand in der Morgenkonferenz ein Thema mit den Worten „Voll süß und so“ vorschlägt, dann kann man sich sicher sein, dass daraus nichts wird. Selbst wenn dabei eine so niedlich-piepsigse Stimme aufgelegt wird, die selbst Tweety Konkurrenz machen würde. Ein Artikel sollte schon ein bisschen mehr hergeben und wenn er so einfach und mit verstellter Tonlage angekündigt wird, dann wird die halbe Redaktion direkt skeptisch. Wozu auch der Etikettenschwindel? Hat da jemand verschlafen? Oder ist selbst nicht überzeugt? Egal, denn letztlich kommt kaum jemand drumherum, manchmal etwas schön bis kleinniedlich reden zu wollen. Diesen Trick macht uns jetzt Amelia Diamond von Man Repeller schmackhaft, um mit den nicht unbedingt favorisierten Stellen des Körpers klar zu kommen.